МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Средний чек россиян на интернет по итогам прошлого года вырос на 7%, до 665 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Яндекс" рассказал о росте рынка продажи продуктов через интернет

Специалисты изучили все операции по оплате сотовой связи и интернета в мобильном банке за 2021 и 2020 год.

"Средний чек за услуги интернет-провайдера в мобильном банке вырос на 7% и составил 665 рублей. Средняя сумма одного платежа за услуги сотовых операторов в мобильном банке в 2021 году выросла на 5% относительно 2020 года и составила 663 рубля", — подсчитали аналитики.

По словам авторов исследования, пандемия и выросшая из-за нее актуальность дистанционной работы и учебы спровоцировали потребность в качественной и бесперебойной интернет- и мобильной связи. Быть всегда в зоне доступа, чтобы заказать онлайн-доставку продуктов или организовать полноценный рабочий день из дома – теперь часть повседневной жизни россиян в новых реалиях, отмечают специалисты.