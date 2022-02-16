МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Райффайзенбанк в прошлом году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,6% по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 41 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации. Чистая прибыль Societe Generale в России выросла в три раза в 2021 году

"Чистая прибыль банка за 12 месяцев 2021 года составила 41 миллиард рублей (рост на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), что является рекордным показателем…. В четвертом квартале банк заработал 10,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Рентабельность капитала банка составила 23,4% за год и 23,6% за четвертый квартал. Общий объем валового кредитного портфеля вырос на 16,4% преимущественно за счет роста портфеля кредитов, выданных среднему (+30,1%) и крупному бизнесу (+17,3%)

Объем средств клиентов увеличился на 12,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,266 триллиона рублей. Объем средств на текущих счетах физических лиц в процентном соотношении вырос на столько же. Чистый процентный доход увеличился на 3,5% и составил 61 миллиард рублей.

Сообщается, что в декабре Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в России "переходных" облигаций. Также в 2021 году банком был осуществлен проект по внедрению правил ESG кредитования Raiffeisen Bank International AG и скрининг собственного кредитного портфеля для выявления и мониторинга кредитов с целевым использованием средств на зеленые и социальные проекты.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 января занимал 12-е место в российской банковской системе.