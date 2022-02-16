МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Сургутнефтегаза" из-за того, что компания не исполнила предупреждение и не заключила договора на поставки бензинов, сообщило ведомство. ФАС России признала "Северсталь", ММК, НЛМК нарушителями законодательства

По результатам анализа оптового рынка бензинов ФАС установила доминирующее положение "Сургутнефтегаза" в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились "в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов", говорится в сообщении.

"Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах", — указали в ведомстве. Поэтому в ноябре 2021 года "Сургутнефтегазу" было выдано предупреждение.

"ПАО "Сургутнефтегаз" в установленные сроки не выполнило предупреждение ведомства. На основании закона о защите конкуренции ФАС России возбудила дело в отношении общества", — сообщила служба.