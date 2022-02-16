МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что финансовое ведомство не планирует изменений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы.

Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Собранные от повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями.

"Однозначно могу сказать, что планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет", — сказал Силуанов на брифинге.

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