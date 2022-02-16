2022-02-16T15:08:43+03:00
2022-02-16T15:08:43+03:00
2022-02-16T15:08:43+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220216/836081893.html
Глава Минфина рассказал об изменениях по НДФЛ, НДПИ и налогу на прибыль
Экономика
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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что финансовое ведомство не планирует изменений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы. Россия с 2021 года отказалась... ПРАЙМ, 16.02.2022
налоги, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что финансовое ведомство не планирует изменений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы.
Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Собранные от повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями.
"Однозначно могу сказать, что планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет", — сказал Силуанов на брифинге.
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