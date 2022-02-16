МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что РФ имеет план на случай введения новых санкций и у страны есть финансовый "щит" в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Глава Минфина рассказал о параметрах бюджета России на 2022 год

"Не могу сказать, что ничего не почувствуем — конечно, почувствуем. Но мы рассчитываем эту ситуацию. Будем работать в иных условиях. Конечно, сначала это приведет к определенной волатильности, но что делать? Не впервой", — добавил он.

Также он заявил, что если будут введены ограничения на экспорт энергоресурсов из РФ, то страна переориентируется на другие рынки, она является одним из крупнейших экспортеров. "Если вдруг будут введены ограничения – это цены и следствие – переориентация на другие рынки. Это потребует определенного времени, но что делать, если вот так", — пояснил он.

Силуанов напомнил, что любые ограничения на экспорт всегда приводят к росту цен, что может помочь компенсировать потери от их введения. "Это тоже самое, как вот по "Северному потоку" — не запускают его, хотят санкции ввести в отношении этого проекта, ну, цены на газ растут", — добавил министр.

По словам главы Минфина бюджет РФ "более-менее защищен, что касается экономики, то будут искаться новые рынки сбыта и поставок".

Кроме того, Силуанов считает, что новые санкции на российские банки в случае их введения будут неприятны, но не смертельны для экономики и финансовой системы страны.

США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину, заявляла в декабре заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. В СМИ появлялась информация о планах ввести новые санкции на госдолг, отключить Россию от SWIFT, а также запретить российским банкам проводить транзакции в долларах.

"Если будут приняты санкции на банки, какие банки — будет важно, в целом это неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно…. Если хотят подгадить нашим гражданам, то это для них будет приемлемый вариант. Но это не будет смертельным для экономики и финансовой системы", — заявил Силуанов.