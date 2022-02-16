Германия мобилизует 150 миллионов евро для кредита Украине
Министр финансов Германии: Берлин мобилизует 150 миллионов евро для нового кредита Украине
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БЕРЛИН, 16 фев — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин мобилизует 150 миллионов евро для нового кредита Украине. По его словам, страна является крупнейшим донором Украины.
"Мы занимаемся мобилизацией, и я договорился об этом с украинским министром экономики в ходе ее визита в Берлин в прошлую пятницу, 150-ти млн евро несвязанного финансового кредита. И канцлер ФРГ в ходе своего визита в Киев добавил, что еще 150 млн евро предоставлены", — сказал Линднер.
Ранее в ходе визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит масштабную поддержку Украины, которой уже было перечислено напрямую с 2014 года порядка двух миллиардов евро. Шольц добавил, что Киеву будут предоставлены в ускоренном порядке 150 млн евро согласованного ранее кредита, также будет предоставлен несвязанный кредит размером в 150 млн евро.