БЕРЛИН, 16 фев — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин мобилизует 150 миллионов евро для нового кредита Украине. По его словам, страна является крупнейшим донором Украины. Эксперт рассказал, как ситуация вокруг Украины отражается на рынке СПГ

"Мы занимаемся мобилизацией, и я договорился об этом с украинским министром экономики в ходе ее визита в Берлин в прошлую пятницу, 150-ти млн евро несвязанного финансового кредита. И канцлер ФРГ в ходе своего визита в Киев добавил, что еще 150 млн евро предоставлены", — сказал Линднер.

Ранее в ходе визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит масштабную поддержку Украины, которой уже было перечислено напрямую с 2014 года порядка двух миллиардов евро. Шольц добавил, что Киеву будут предоставлены в ускоренном порядке 150 млн евро согласованного ранее кредита, также будет предоставлен несвязанный кредит размером в 150 млн евро.