МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж в США в январе вырос на 3,8% по сравнению с декабрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя на 2%.

Динамика декабря при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда упали на 2,5%, а не на 1,9%, как сообщалось ранее.