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Розничные продажи в США в январе выросли лучше прогноза
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МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж в США в январе вырос на 3,8% по сравнению с декабрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики,... ПРАЙМ, 16.02.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж в США в январе вырос на 3,8% по сравнению с декабрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя на 2%.
Динамика декабря при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда упали на 2,5%, а не на 1,9%, как сообщалось ранее.