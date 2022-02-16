МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в январе вырос на 1,4% к декабрю, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 0,4%.

Загрузка промышленных мощностей в США в январе выросла до 77,6% с пересмотренного показателя декабря в 76,6%. Первоначальный показатель декабря составлял 76,5%. Таким образом, загрузка в январе оказалась на 1,9 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Аналитики ожидали роста до 76,8%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.