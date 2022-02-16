МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России на 11 февраля в годовом выражении составила 8,75% против 8,8% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития. Назван наиболее подорожавший продукт из "борщевого набора"

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 5 по 11 февраля замедлилась до 0,13%, с начала года потребительские цены выросли на 1,29%.

"За период c 5 по 11 февраля 2022 года инфляция замедлилась до 0,13% после 0,29% неделей ранее. Основной фактор замедления – возобновление дефляции в секторе туристических и регулируемых услуг (минус 0,37% после роста на 0,51% неделей ранее) преимущественно за счет услуг зарубежного туризма. На продовольственные товары темпы роста цен несколько снизились – до 0,36% (0,40% неделей ранее) за счет замедления удорожания плодоовощной продукции (1,64% после роста на 1,89%), на другие продукты питания темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (0,17%)", — говорится в документе.

"Непродовольственная инфляция снизилась до 0,12% (0,16% неделей ранее), при этом темпы роста цен на бензин сохраняются на околонулевом уровне вторую неделю подряд", — добавили в министерстве.