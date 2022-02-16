БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссии надлежит провести расследование в отношении стран Евросоюза, в которых действуют более привлекательные налоговые ставки для бизнеса, считают депутаты Европарламента (ЕП).

"Комиссия должна расследовать, не искажают ли некоторые государства-члены конкуренцию (на рынке Евросоюза — ред.), искусственно занижая свои эффективные налоговые ставки", — говорится в релизе ЕП по двум докладам по налоговым вопросам, принятым на пленарной сессии.

Депутаты также отмечают, что единый рынок Евросоюза, куда входят все страны-члены, нуждается в гармонизации и координации налоговой политики. Кроме того, ЕС важно улучшать применение системы обмена налоговой информацией, чтобы бороться с трансграничным мошенничеством с НДС.