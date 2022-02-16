МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США может провести более быстрое ужесточение монетарной политики, если инфляция не будет ослабевать согласно ожиданиям, говорится в обнародованном протоколе январского заседания ФРС. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды вырос

"Большинство участников отметили, что если инфляция не будет снижаться, как они ожидают, может быть целесообразно, чтобы комитет отказался от поддерживающей политики более быстрыми темпами, чем они ожидают сейчас", — говорится в документе.

Большинство членов комитета согласились с тем, что следует сохранить темпы выкупа активов с рынка. При этом некоторые выступили за более раннее сворачивание выкупа, что могло бы подтвердить приверженность регулятора к снижению инфляции, сообщается в документе.

Участники отметили, что перебои в цепи поставок и нехватка рабочей силы продолжили ограничивать возможность бизнеса удовлетворять сильный спрос, что усугублялось появлением штамма "омикрон", говорится в протоколе.

Рынок труда, считают участники, показал заметный прогресс в восстановлении после рецессии, вызванной пандемией, и по большинству показателей является сейчас сильным. Показатели экономической активности также продолжили улучшаться, считают члены заседания.

По итогам заседания ФРС США, которое прошло 25-26 января, регулятор сохранил ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Федрезерв также объявил, что в феврале он сохранит темпы снижения покупки активов и выкупит их в объеме до 30 миллиардов долларов после 60 миллиардов долларов в январе. Регулятор отметил, что скоро может наступить подходящее время для повышения ставки. Следующее заседание запланировано на 15-16 марта.