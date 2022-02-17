МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Москва заключила 52 контракта жизненного цикла на 64,2 миллиарда рублей в 2021 году, четыре из них — на поставку общественного транспорта, остальные — на закупку медицинского оборудования, сообщается на сайте мэра столицы. Вторичный рынок жилья Москвы вырос в январе

"Сегодня контракты жизненного цикла составляют больше половины объема всех проектов государственно-частного партнерства столицы. В прошлом году Москва подписала 52 таких контракта, их совокупный объем — 64,2 миллиарда рублей. Все они предусматривают не только поставку техники, но и ремонт со стороны исполнителя в течение всего жизненного цикла", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Добавляется, что в прошлом году столица провела два конкурса на поставку 400 электробусов, с победителями ("Русские автобусы — Группа ГАЗ" и ПАО "Камаз") подписали контракты жизненного цикла на поставку и сервис машин сроком на 15 лет. Московский метрополитен первым в России начал закупать и обслуживать поезда по таким контрактам, что повысило качество обслуживания и сократило расходы, добавляет заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, в рамках контрактов также было закуплено около 760 единиц современной медицинской техники на 26,7 миллиарда рублей. Всего за два года город подписал 122 контракта на 90 миллиардов рублей на поставку медоборудования.

"Благодаря техническому переоснащению мы поднимаем уровень диагностики и лечения в медицинских организациях Москвы на качественно новый уровень, который положительно оценивают наши врачи и пациенты. Уже закуплено более пяти тысяч единиц оборудования, из которых свыше 70% поставлено в столичные медицинские учреждения и активно вводится в эксплуатацию", — говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора "Гормедтехники" департамента здравоохранения Москвы Ирину Рыбальченко.

Контракты жизненного цикла Москва заключает с 2014 года, сегодня на них приходится более 535 миллиардов рублей. С помощью таких контрактов столица не только покупает медтехнику и электробусы, но и обновляет подвижной состав метрополитена и трамвайный парк. Долгосрочная сделка помогает получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования, а конкуренция во время конкурсов позволяет экономить средства.