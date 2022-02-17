МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 февраля, сократилось на 4 тысячи по сравнению с показателем предшествовавшей недели — до 219 тысяч, полагают опрошенные агентством Daily FХ аналитики. В США предупредили о глобальных последствиях новых санкций против России

Официальные данные об этом опубликует министерство труда страны в четверг, 17 февраля, в 16.30 мск.

В то же время минторг страны сообщит о числе новостроек. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, уменьшилось до 1,7 миллиона с 1,702 миллиона в декабре.