МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль авиастроительного концерна Airbus по итогам прошлого года составила 4,213 миллиарда евро против убытка в 1,133 миллиарда евро в предыдущий год, говорится в пресс-релизе компании. Райффайзенбанк нарастил чистую прибыль до рекордных значений в 2021 году

Чистая прибыль на акцию составила 5,36 евро против убытка в 1,45 евро в 2020 году. Выручка за прошедший год при этом увеличилась на 4,5% — до 52,149 миллиарда евро.

По итогам прошлого квартала компания получила чистую прибыль в 1,578 миллиарда евро, что на 2% больше по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Прибыль на акцию составила 2,01 евро против 1,98 евро годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 14% — до 16,994 миллиарда евро.

За четвертый квартал подразделения Helicopters и Defence and Space показали снижение выручки на 10% и 6% соответственно. Выручка основного подразделения (Airbus), на которое приходится почти 80% дохода, снизилась на 17% в годовом выражении — до 11,546 миллиарда евро.

Чистый объем заказов на коммерческие самолеты компании по итогам года составил 507 авиалайнеров против 268 в 2020 году. Общий объем портфеля заказов компании по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 7082 самолетов.

"2021 год был переходным, когда наше внимание переключилось с борьбы с пандемией на восстановление компании. Благодаря стойкости и усилиям наших команд, клиентов и поставщиков мы добились замечательных результатов за весь год", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Гийома Фори (Guillaume Faury).

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря составляло 126,495 тысячи человек.