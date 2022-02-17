МИНСК, 17 фев — ПРАЙМ. Совет министров Белоруссии на полгода ввел лицензирование на вывоз сахара, соответствующее постановление опубликовано на сайте национального правового интернет-портала. Белоруссия нарастила объем экспорта почти до $40 миллиардов

"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли (далее – МАРТ) по согласованию с Белорусским государственным концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром" осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) сахара белого кристаллического", — говорится в тексте постановления Совмина.

Согласно документу, требование не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства республики, а также в качестве припасов. Постановление будет действовать полгода.

Ранее в Белоруссии было введено лицензирование на экспорт лука, яблок и капусты.