МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проведет анализ сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства, говорится в сообщении ведомства. Продажи новостроек в Москве выросли в январе

Ранее в СМИ и социальных сетях появились публикации о резко выросших счетах за отопление квартир в районе Коптево на севере Москвы и некоторых районах Подмосковья. Проверить правильность начислений уже обещали департамент ЖКХ Москвы, Мосжилинспекция и столичная прокуратура. Предварительно Мосжилинспекция сообщила, что рост платежей произошел из-за ежегодной корректировки размера платы за отопление, проводимой в первом квартале.

"Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства", — отмечается в сообщении ФАС.

Как напоминается в сообщении, конечные тарифы на ЖКУ рассчитывают и утверждают региональные власти. Если, по мнению гражданина, цена в итоговой квитанции за услуги ЖКУ завышена из-за неправильных расчетов, ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию, советуют в ФАС.