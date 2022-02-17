БРЮССЕЛЬ, 17 фев — ПРАЙМ. Депутаты Европарламента в четверг утвердили доклад по ситуации с защитой прав человека в мире. Документ содержит очередной призыв к ЕС добавить коррупционные преступления в список нарушений прав человека, за которые будут вводиться европейские санкции. В США предупредили о глобальных последствиях новых санкций против России

Доклад одобрили 487 парламентариев, против проголосовали 80, 120 воздержались. Резолюции и доклады Европарламента не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер, но страны ЕС прислушиваются к мнению депутатов.

Евродепутаты отмечают, что для того, чтобы обеспечить эффективное преследование экономических и финансовых пособников нарушителей прав человека, коррупционные действия также должны быть включены в список санкционного режима.

В докладе предлагается вести более эффективную борьбу с экологическими преступлениями, за продвижение прав женщин, включая защиту прав в области сексуального и репродуктивного здоровья, борьбу с преследованием независимых СМИ.

Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Евросоюз 2 марта 2021 года впервые применил санкции в рамках этого нового режима против четырех граждан России.