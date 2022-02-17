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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220217/836089381.html
Путин рассказал о мерах по борьбе с кибермошенничеством в России
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Владимир Путин отметил на коллегии МВД России, что кибермошенничество наносит большой урон, с ним сталкиваются многие россияне, в том числе пенсионеры, и компании. По его... ПРАЙМ, 17.02.2022
экономика, новости, общество , владимир путин, мвд, кибермошенники
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Владимир Путин отметил на коллегии МВД России, что кибермошенничество наносит большой урон, с ним сталкиваются многие россияне, в том числе пенсионеры, и компании.
По его словам, число преступлений в этой сфере ежегодно растет. Урон нанесенный кибермошенниками вызывает особую остроту, общественную реакцию, с потерями средств и накоплений, невосполнимым моральным ущербом.
Он добавил, что жертвами преступников становятся пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью, а у преступников нет ничего святого.
МВД ДОЛЖНО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ БОРЬБЫ С КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВОМ — ПУТИН
ПУТИН: НУЖНО НЕ ПОЗВОЛЯТЬ ПРЕСТУПНИКАМ ПАРАЗИТИРОВАТЬ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОГРЕССЕ
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