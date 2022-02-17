МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Владимир Путин отметил на коллегии МВД России, что кибермошенничество наносит большой урон, с ним сталкиваются многие россияне, в том числе пенсионеры, и компании.

По его словам, число преступлений в этой сфере ежегодно растет. Урон нанесенный кибермошенниками вызывает особую остроту, общественную реакцию, с потерями средств и накоплений, невосполнимым моральным ущербом.

Он добавил, что жертвами преступников становятся пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью, а у преступников нет ничего святого.

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