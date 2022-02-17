МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ПУТИН: ЛЮБЫЕ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ БИЗНЕСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОСНОВАННЫМИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220217/836089433.html
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ПУТИН: ЛЮБЫЕ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ БИЗНЕСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОСНОВАННЫМИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220217/836089433.html
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