МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Центральный банк Турции в четверг объявил решение о величине учётной ставки, она сохранена на уровне 14%, следует из заявления ЦБ страны. Эрдоган назвал главную экономическую проблему Турции

В прошлом году, в декабре, учетная ставка была снижена на 100 базисных пунктов, до 14% с 15%. В январе регулятор сохранил ставку на прежнем уровне.

Решение по ставке совпало с ожиданиями большинства экономистов.

В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.

Эрдоган заверял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в ближайшее время.