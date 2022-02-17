МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что поставки калийных удобрений через Украину продолжают осуществляться, Украина подает сигналы о намерении нарастить объемы этих поставок. Россия увеличила экспорт удобрений в 2021 году

"Что касается Украины, никаких проблем нету. Поставки удобрений через Украину, как осуществлялись, так и осуществляются. Более того, украинская сторона подает сигналы о заинтересованности в наращивании перевалки через свои мощности. Поэтому там, где это нам удобно и выгодно, мы будем это делать. С украинской стороной проблем не испытываем", — сказал премьер журналистам.

Он добавил, что помимо "Беларуськалия" у Белоруссии есть другие экспедиторы, которые перевозят белорусские грузы, как украинским потребителям, так и транзитом через территорию Украины. "Еще раз подчеркну, что даже контрольное ведомство США официально разъясняло литовской стороне о том, что санкции, которые введены в отношении "Беларуськалия", не распространяются на транзит белорусских грузов через территорию других стран, если в этом не участвуют американские юридические и физические лица, поэтому я думаю, что в Украине достаточно разумных людей, которые понимают выгоду для своей экономики, для своего народа от сотрудничества с Беларусью", — отметил Головченко.

Украинские железные дороги ("Укрзализныця") приостановили транзит белорусских минеральных удобрений, соответствующая информация опубликована на сайте компании в среду. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить.

Правительство Литвы 12 января постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия".

ЗАПРЕТ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ЛИТВУ

Головченко считает, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет.

Ранее Головченко заявил, что Минск обратился в литовский суд с иском о взыскании с Вильнюса штрафа за расторжение контракта на транзит удобрений и он был принят.

"По нашим расчетам, не будет какого-то ущерба для экономики Белоруссии, в том числе от прекращения транзита калийных удобрений через территорию Литвы", — сказал Головченко, комментарий опубликован пресс-службой правительства Белоруссии.

Он отметил, что что сейчас Россия является стратегическим направлением для перенаправления товарных потоков Белоруссии.

"Мы в плотном контакте находимся с российскими коллегами. Они занимают союзническую позицию, идут на встречу во многих вопросах. Минтранс РФ активно участвует в этом процессе, у нас есть "дорожная карта", которая реализуется", — добавил Головченко.

Правительство Литвы 12 января постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия".

МИД Белоруссии 2 февраля объявил, что Минск в ответ на решение Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений в литовские морские порты, которое белорусские власти расценили как нарушение международных обязательств и элемент гибридной агрессии, вводит ответные ограничительные меры в отношении транзита ряда товаров из Литвы. В Минске подчеркивали, что белорусская сторона неоднократно предлагала Литве консультации для урегулирования вопроса о транзите белорусских грузов в правовом поле — на уровне минтранса и на уровне правительства, но Вильнюс отказался от диалога.

По оценке белорусской стороны, по территории республики транзитом перевозится около 1,5-1,6 миллиона тонн грузов, попадающих под ответные меры Минска, на сумму более миллиарда долларов ежегодно.

Посол РФ в Минске Борис Грызлов отмечал, что белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году.