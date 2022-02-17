МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Более 4 миллионов человек в России получили статус самозанятых, их доходы приближаются к 1 триллиону рублей, сообщил замглавы экономического комитета Совфеда Алексей Синицын в ходе слушаний в четверг. Эксперты узнали предпочтения неопытных инвесторов в России

"Количество самозанятых в РФ превысило 4 миллиона человек, по данным ФНС, за время действия специального налогового режима их доходы приблизились к 1 триллиону рублей", — сказал сенатор.

Он отметил, что самозанятые сформировали более 600 миллионов чеков, размер среднего чека составил около 1,5 тысячи рублей.

"Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 7 тысяч человек, что показывает высокую популярность этого статуса", — сказал Синицын.

По его мнению, популярность этого направления трудовой деятельности будет только расти. Он напомнил, что самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физлицами и 6% — с доходов, полученных от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Других обязательных платежей нет.

Синицын также отметил достаточно простую систему регистрации для желающих стать самозанятыми в приложении "Мой налог". В приложении также перечислены рекомендованные виды деятельности, их более 100.

"Например, это репетиторство, настройка интернет-рекламы, ремонтные работы, услуги гида и другое", — пояснил он.

Но этот перечень не исчерпывающий, во всех категориях деятельности есть пункт "прочее", что говорит о возможности осуществления видов деятельности за пределами существующих вариантов, отметил сенатор.

Синицын подчеркнул, что на сегодняшний день самозанятые могут рассчитывать как на федеральные, так и на региональные меры поддержки. Он также напомнил, что в октябре прошлого года была запущена платформа "Мои самозанятые", которая является официальной электронной площадкой, осуществляющей обмен данными с ФНС России.

"Наиболее частые задаваемые вопросы самозанятых касаются начисления пенсий, доступа к кредитным ресурсам, расширения мер поддержки и удобного получения консультаций в случае появления вопросов, связанных с этим статусом", — заключил парламентарий.