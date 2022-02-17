МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В пресс-службе Роструда сообщили, что продолжительность рабочего дня во вторник, 22 февраля, сокращается на один час, так как предшествует праздничному нерабочему дню 23 февраля.

Отмечается, что согласно производственному календарю 23 февраля (День защитника Отечества) является нерабочим праздничным днем и в этом году он выпадает на среду. Таким образом, среда будет выходным днем, а продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на один час, так как 22 февраля является предпраздничным рабочим днем.