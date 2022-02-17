МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам 2021-2022 финансового года (завершился 28 января) увеличилась на 1,2% — до 13,673 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Nestle выросла в 2021 году на 38,2%

Разводненная прибыль Walmart в пересчете на акцию составила 4,87 доллара против 4,75 доллара годом ранее. Общая выручка Walmart выросла в годовом выражении на 2,4%, составив 572,754 миллиарда долларов.

Консолидированная чистая прибыль компании по итогам последнего квартала фингода составила 3,562 миллиарда долларов против чистого убытка в 2,091 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,28 доллара после убытка в 0,74 доллара год назад. Общая выручка компании по итогам четвертого квартала увеличилась на 0,5% и составила 152,871 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 151,74 миллиарда долларов.

Компания ожидает, что в 2022-2023 фингоду рост сопоставимых продаж составит более 3%, а капитальные затраты составят 2,5-3% от выручки.

Акции Walmart на предварительных торгах дорожают на 3,2%.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 миллиона человек.