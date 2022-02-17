МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 4 по 11 февраля увеличились на 0,7% и повторили исторический максимум в 639,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. Банк России и участники рынка тестируют платформу цифрового рубля

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 21 января — тогда международные резервы РФ также составили 639,6 миллиарда долларов.

"Объем международных резервов по состоянию на 11 февраля составил 639,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,7 миллиарда долларов, или на 0,7%, главным образом в результате положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.