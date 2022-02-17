МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза, на которой обсуждался кризис с безопасностью, Украина и Россия, что энергетика станет важной частью санкций ЕС против РФ, если произойдет обострение ситуации вокруг Украины. Европарламент призвал внести коррупцию в список преступлений для санкций

При этом он добавил, что не может сообщить об их содержании до того, как наступит момент их применять.