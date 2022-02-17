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https://1prime.ru/state_regulation/20220217/836090986.html
Боррель рассказал об энергетике, как части санкций против России
Экономика
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза, на которой обсуждался кризис с безопасностью, Украина и Россия, что энергетика станет... ПРАЙМ, 17.02.2022
экономика, новости, жозеп боррель, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза, на которой обсуждался кризис с безопасностью, Украина и Россия, что энергетика станет важной частью санкций ЕС против РФ, если произойдет обострение ситуации вокруг Украины.
При этом он добавил, что не может сообщить об их содержании до того, как наступит момент их применять.