МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, упало на 4,1% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,638 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя до 1,702 миллиона с первоначального уровня декабря в 1,7 миллиона. Показатель декабря был пересмотрен до 1,708 миллиона новостроек.

По сравнению с январем 2021 года продажи новых домов в США в отчетном месяце выросли на 0,8%.

Кроме того, число разрешений на строительство в США в январе выросло с показателя декабря на 0,7% — до 1,899 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,76 миллиона разрешений. Значение декабря было пересмотрено до 1,885 миллиона с 1,873 миллиона.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.