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2022
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Путин оценил экономику России в непростой глобальной ситуации
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. ПУТИН: ЭКОНОМИКА РФ НА ФОНЕ НЕПРОСТОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОКАЗАЛА НЕПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПУТИН: НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ, ТАКАЯ ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА... ПРАЙМ, 17.02.2022
экономика, новости
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ПУТИН: ЭКОНОМИКА РФ НА ФОНЕ НЕПРОСТОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОКАЗАЛА НЕПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ
ПУТИН: НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ, ТАКАЯ ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА ПЕРЕД КАБМИНОМ
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