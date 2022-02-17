МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ПУТИН: ЭКОНОМИКА РФ НА ФОНЕ НЕПРОСТОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОКАЗАЛА НЕПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПУТИН: НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ, ТАКАЯ ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА ПЕРЕД КАБМИНОМ

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