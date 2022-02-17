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2022
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Путин рассказал, что делать для борьбы с инфляцией в России
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. ПУТИН: КАБМИН И ЦБ РФ ДОЛЖНЫ СКООРДИНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ИНФЛЯЦИЕЙ ПУТИН: ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ЗАМЕТНО ВЫШЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ, НО ЭТО ПРОИСХОДИТ И В ДРУГИХ СТРАНАХ... ПРАЙМ, 17.02.2022
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ПУТИН: КАБМИН И ЦБ РФ ДОЛЖНЫ СКООРДИНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ИНФЛЯЦИЕЙ
ПУТИН: ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ЗАМЕТНО ВЫШЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ, НО ЭТО ПРОИСХОДИТ И В ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА
ПУТИН: В РАЗВИТЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИКАХ ДЕЛО С ИНФЛЯЦИЕЙ ОБСТОИТ НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В РФ
Новость дополняется