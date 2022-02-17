МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ПУТИН: КАБМИН И ЦБ РФ ДОЛЖНЫ СКООРДИНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ИНФЛЯЦИЕЙ

ПУТИН: ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ЗАМЕТНО ВЫШЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ, НО ЭТО ПРОИСХОДИТ И В ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА

ПУТИН: В РАЗВИТЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИКАХ ДЕЛО С ИНФЛЯЦИЕЙ ОБСТОИТ НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В РФ

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