МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ПУТИН: ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА С ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА РФ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СОХРАНЯЕТСЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220217/836091232.html
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ПУТИН: ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА С ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА РФ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СОХРАНЯЕТСЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220217/836091232.html
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