МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление риска жестких санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, что может повлиять на суверенный и банковские рейтинги, сообщило агентство в своем релизе. Европа увидела шанс избавиться от российского газа: что ждет "Газпром"

"Наблюдается заметное усиление риска жестких санкций, которые могут оказать давление на суверенный и банковские рейтинги… Рейтинг России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом уже сдерживается существующими санкциями, и перспектива дополнительных санкций оказывает дополнительное давление", — говорится в релизе.

Базовый сценарий по-прежнему предполагает, что полномасштабного конфликта с Украиной удастся избежать, и новые санкции будут недостаточно жесткими для негативного рейтингового действия, отмечает агентство. При этом усиление рисков подчеркивает вероятность мер с более заметным влиянием на суверенный рейтинг, указывается в релизе.

Российские компании, имеющие рейтинг Fitch, в целом имеют хорошую позицию, чтобы справиться с санкциями, что частично связано с их сильным балансом, сообщает агентство.

Агентство ранее в феврале сообщило, что санкции, которые могут быть введены против России из-за эскалации конфликта с Украиной, могут оказать давление на суверенный рейтинг и банковский сектор.