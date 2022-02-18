МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу в рамках рассмотрения иска Росрыболовства к НТЭК, "дочке" "Норникеля", на 58,7 миллиарда рублей отложил судебное заседание на 15 апреля в связи с необходимостью согласования условий мирового соглашения, сообщили журналистам в пресс-службе суда. Акционеры Tesla указали на риски покупок металла у "Норникеля"

"В связи с удовлетворением ходатайств лиц, участвующих в деле, в связи с необходимостью согласования условий мирового соглашения, предварительное судебное заседание отложено на 15 апреля 2022 года в 10.00", — сообщили журналистам в суде.

В начале августа прошлого года арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Федерального агентства по рыболовству к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. Был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря, а после в связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения — до 18 февраля.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.