МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в январе выросли на 0,5% в годовом выражении после инфляции в 0,8% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Белый дом ожидает замедления рекордной за почти полвека инфляции в США

При этом в месячном выражении цены за январь выросли на 0,1%, в декабре месячная инфляция составила также 0,1%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) выросли в годовом выражении на 0,2%, что оказалось ниже прогноза аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, который составлял 0,3%.