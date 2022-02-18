МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Чистый приток в инвестирующие в российские активы и облигации фонды (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ) за неделю по 16 февраля составил 110 миллионов долларов против оттока в 60 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. EFPR зафиксировал приток средств в инвестирующие в Россию фонды

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали лучший результата с октября 2021 года. Чистые притоки составили 110 миллионов долларов против оттоков в 60 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.