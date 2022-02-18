МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. МИД России сообщило, что двусторонняя торговля между РФ и Грецией начала расти после спада, вызванного пандемией COVID, и достигла рекордного показателя. Кабмин Греции оценил возможности справиться с вероятным энергокризисом

Министерство опубликовало это заявление в связи с предстоящими в Москве 18 февраля переговорами министра иностранных дел России Сергея Лаврова с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Отмечается, что после вызванного новой волной COVID спада в двусторонней торговле наметилась уверенная тенденция роста. Так, по итогам 2021 года объем товарооборота увеличился по сравнению с 2020 годом на 67,1% и составил 4,5 млрд долларов США; это рекордный показатель, который выше результатов допандемийного 2019 г. на 8,5%.

По данным министерства, российский экспорт вырос на 70,1%, до 4,2 миллиарда долларов, импорт из Греции — на 34,1%, до 298,5 миллиона долларов. Сумма прямых накопленных греческих инвестиций в России по итогам II квартала 2021 года составила 30 миллионов долларов, российских в Греции — 646 миллионов долларов.

Кроме того, подчеркивает МИД, Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Грецию, обеспечивая более 40% ее потребностей в "голубом топливе".

Сообщается, что в 2021 году экспорт российского природного газа составил 3,3 млрд куб. м, на 9,3% больше, чем за 2020 год и такая положительная динамика фиксируется второй год подряд: показатели 2020 г. были выше объемов, направленных в Грецию в 2019 году, на 25,6%.