МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России по итогам 2021 года, по окончательным данным, составил 37,733 миллиарда долларов, что на 23,5% выше итогов 2020 года, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Эксперт предупредила о подорожании сельхозпродукции на Украине

Таким образом объем экспорта составил 71,086 миллиона тонн. В 2020 году экспорт составлял 30,556 миллиарда долларов (78,963 миллиона тонн).

Экспорт зерна из РФ составил 11,441 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — 7,289 миллиарда, масложировой продукции — 7,28 миллиарда, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — 5,193 миллиарда, мясной — 1,166 миллиарда, молочной продукции — 412,7 миллиона.

Основные покупатели российской сельхозпродукции остаются: ЕС, Китай, Турция, Казахстан, Египет, Корея.