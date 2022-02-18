МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Северсталь" в 2021 году произвела 11,647 миллиона тонн стали, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом, следует из сообщения компании. ФАС России признала "Северсталь", ММК, НЛМК нарушителями законодательства

Положительную динамику в компании в основном объясняют запуском ЭДП-1 в апреле 2021 года и окончанием модернизации в конвертерном производстве. Производство чугуна увеличилось на 15%, до 10,96 миллиона тонн. Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 6%, до 11,1 миллиона тонн.

При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась на 6%, до 5,09 миллиона тонн, благодаря увеличению реализации горячекатаного проката с высокой добавленной стоимостью.

Показатель EBITDA "Северстали" в четвертом квартале 2021 года сократился на 16% к предыдущему кварталу, до 1,446 миллиарда долларов, сообщили в компании.

Выручка увеличилась на 2%, до 3,267 миллиарда долларов. Рентабельность по EBITDA достигла рекордных 51%.

"Северсталь" планирует в 2022 году капитальные затраты в размере 1,6 миллиарда долларов, сообщила компания.

"Северсталь" объявляет о том, что в 2022 году планирует инвестировать $1,6 млрд… Ожидается, что рост капитальных вложений по итогу 2022 года будет примерно на 38% по сравнению с 2021 годом (инвестиции в прошлом году — $1,157 млрд)", — говорится в сообщении.

Инвестиции в дивизион "Северсталь Российская сталь" в 2022 году составят около 1,1 миллиарда долларов, из них 675 миллионов будет направлено на проекты развития. Наиболее крупными проектами дивизиона являются проект реконструкции сталеплавильных мощностей для достижения мощности в 13 миллионов тонн в год, сортовой стан 170 с электровоздушной продувочной станцией, модернизация отделения ректификации сырого бензола, техническое перевооружение агрегата непрерывного горячего алюмоцинкования (АНГА).

В ресурсные предприятия компания планирует вложить около 503 миллионов долларов, в том числе 203 миллионов — в развитие производства. "Ключевыми приоритетными проектами являются основная очередь строительства комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) на "Карельском окатыше", освоение Печегубского месторождения на "Олконе" и увеличение мощности Яковлевского ГОК и "Карельского окатыша", — говорится в сообщении.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек. "Северсталь" в 2020 году снизила выпуск стали на 4%, до 11,314 миллиона тонн.