МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянской Eni SpA, приходящаяся на акционеров, в 2021 году составила 6,128 миллиарда евро против убытка в 8,6 миллиарда год назад, сообщает компания. "Газпром нефть" отчиталась о чистой прибыли по РСБУ

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 1,69 евро против убытка в 2,42 евро годом ранее. Выручка Eni за отчетный период выросла в 1,7 раза, до 77,768 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала минувшего года Eni получила чистую прибыль в 3,827 миллиарда евро против убытка в 795 миллионов евро годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,06 евро против убытка в 0,2 евро годом ранее. Выручка выросла в 2,3 раза, до 27,075 миллиарда евро.

Добыча углеводородов компании за год составила 1,682 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 3% меньше показателя 2020 года. Добыча углеводородов в четвертом квартале при этом выросла в годовом выражении на 1% и составила 1,737 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.