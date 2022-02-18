БАКУ, 18 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Азербайджаном в январе текущего года вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 29,5% — до 207 миллионов долларов, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета Азербайджана. Торговля России и Греции достигла рекорда после спада из-за COVID

В частности, экспорт азербайджанских товаров в РФ за отчетный период вырос на 62% – до 72,5 миллиона долларов, импорт российских товаров в Азербайджан – на 17%, до 134,5 миллиона долларов.

При этом доля России в общем экспорте Азербайджана сократилась до 2,35% (в январе 2021 года – 2,75%), в общем импорте – до 13,8% (14,62% в тот же период прошлого года).

Таким образом, в январе Россия заняла десятую строчку в списке стран-импортеров из Азербайджана и третью – в списке стран-экспортеров в эту республику.

По итогам первого месяца года РФ – четвертый торговый партнер Азербайджана с долей 5,1% от общего товарооборота страны и лидер по импорту продукции ненефтяного сектора республики – 30,61%.