МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. По словам Пескова, в числе других тем обсуждалось развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности.

Также он добавил, что "конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины, с акцентом на растущую напряженность, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне".