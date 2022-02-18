МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за январь снизились на 0,14%, или на 3,11 тонны, и на 1 февраля 2022 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), как и на начало 2021 года, свидетельствуют материалы Банка России. Стоимость золота превысила отметку в $1900 впервые с 10 июня

При этом, стоимость золота в резервах за январь 2022 года снизилась на 0,62% — до 132,256 миллиарда долларов на 1 февраля с 133,070 миллиарда долларов на 1 января. Доля золота в международных резервах также несколько снизилась до 20,99% с 21,10%.

По итогам 2021 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли на 0,14% (+3,11 тонны) – до 2301,657 тонны. За 2020 год запасы золота в резервах ЦБ РФ выросли на 1,23% (+27,982 тонны) — до 2298,547 тонны.

Резервы золотом Банк России регулярно пополнял до 1 апреля 2020 года, затем приостановил закупки до принятия соответствующего решения в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал тогда ЦБ. И только в июле 2021 года он возобновил закупки золота, и покупал по 100 тысяч унций (3,11 тонны) в июле, сентябре, октябре и декабре. Однако в феврале, апреле и ноябре 2021 года банк продал из резервов по 3,11 тонны золота.

В течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).