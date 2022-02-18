МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) намерена ввести требования по минимальным запасам газа, которые должны быть у стран Евросоюза к началу отопительного сезона, соответствующий план ЕК может представить уже в следующем месяце, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект. Цены на газ в Европе снижаются на 1,4-5,6% днем в пятницу

"Европейская комиссия планирует предложить стимулы и обязательства для обеспечения достаточных запасов газа в рамках плана по более доступной, безопасной и устойчивой энергетике, который должен быть представлен в следующем месяце. Он будет включать в себя юридические требования к государствам, согласно которым они должны иметь минимальный уровень запасов к 30 сентября каждого года", — говорится в сообщении.

Кроме того, ЕК хочет призвать национальные власти установить минимальные уровни запасов газа для компаний, чьи хранилища находятся на их территории. "План действий может также включать обязательство запустить пилотный проект, чтобы помочь государствам и операторам совместно закупить газ в этом году до минимального необходимого стратегического уровня", — пишет агентство.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

В феврале котировки в среднем держатся на уровне 800-1000 долларов за тысячу кубометров.

Отопительный сезон в Европе в целом завершается — потребление газа будет несколько снижаться. При этом заполненность европейских газовых хранилищ находится на минимальном уровне.