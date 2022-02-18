МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу вечером снижается на 5% за последние сутки, опустившись ниже 40 тысяч долларов впервые с 4 февраля, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Банк России подготовил законопроекты о запрете криптовалюты

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.48 мск дешевел на 5,5% — до 39,77 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 5,6% — до 39,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Цена биткоина снижается третий день подряд. Причем с начала месяца криптовалюта выросла в цене на 3,2%. Наиболее заметный суточный рост пришелся на 4 февраля, когда биткоин подорожал на 11,5%. С начала года же биткоин суммарно потерял 14% стоимости.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза — до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.