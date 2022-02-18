МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в январе выросло на 6,7% по сравнению с показателем декабря – до 6,5 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали небольшого снижения — до 6,1 миллиона сделок с 6,18 миллиона в декабре.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в январе составили 5,76 миллиона, поднявшись в месячном выражении на 6,5%, а в годовом — снизившись на 2,4%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 15,9%, до 357,1 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в январе составило 740 тысяч, что на 8,8% выше уровня декабря и на 1,3% ниже — в годовом выражении. Средняя цена такой недвижимости выросла на 10,8% в годовом выражении, до 297,8 тысячи долларов.

В релизе также отмечается, что средняя цена всех типов жилья в январе выросла в годовом выражении на 15,4%.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила менее 1%.