МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ВВП России в 2021 году, по первой оценке, вырос на 4,7%, что практически совпало с оценками властей, следует из данных Росстата.

"Объем ВВП России за 2021 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 130,795 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2020 года составил 104,7%. Индекс-дефлятор ВВП за 2021 год по отношению к ценам 2020 года составил 116,4%", — говорится в документе. ЦБ прогнозирует рост ВВП России в 2022 году на уровне 2-3%

Оценка статистического ведомства оказалась немного лучше, чем у Минэкономразвития (ожидали рост на 4,6%) и совпала с оценкой Банка России.

Как указал Росстат в комментарии, в 2021 году производство росло практически по всех отраслях экономики. По сравнению с 2020 годом наибольший рост добавленной стоимости показали: гостиницы и рестораны (рост на 24,1%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 13,8%); культура и спорт (на 8,4,%); оптовая и розничная торговля (на 8,1%); информация и связь (на 8,1%); транспортировка и хранение (на 7,8%); прочие услуги населению (на 6,9%); обеспечение электрической энергией, газом и паром (6,1%); строительство (на 5,8%); обрабатывающие производства (на 4,6%); добыча полезных ископаемых (на 4,2%).

Оживление производства сопровождалось ростом спроса на услуги банков и страховых компаний, что обусловило увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (рост на 9,2%), добавили в Росстате.

В 2022 году Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 3%, Банк России — на 2-3%.