ВАШИНГТОН, 18 фев — ПРАЙМ. Россия станет парией в международном сообществе, лишится доступа к глобальным финансовым рынкам и возможности закупать критические технологии, если решится на эскалацию ситуации на Украину, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Белый дом заявил, что не планирует отключать Россию от SWIFT

Он заявил, что США и их союзники "сходятся во мнениях" относительно пакета финансовых санкций и мер экспортного контроля, который они готовят против России на случай обострения кризиса.

"Если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества. Она будет изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям", — предупредил он на брифинге в Белом доме.

"Россия столкнется с оттоком капитала, растущим давлением на ее валюту, всплеском инфляции, более высокой стоимостью заимствований, экономическим сжатием и эрозией производительного потенциала", — добавил Сингх.

По его словам, Россия в таком случае станет более зависимой от стран, которые не в состоянии компенсировать ее потери. "Это будет стратегическим поражением для России", — сказал Сингх.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.