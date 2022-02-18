ВАШИНГТОН, 18 фев — ПРАЙМ. Вероятно, в новом пакете санкций США не будет фигурировать отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в ходе брифинга в Белом доме. В США рассказали, что грозит России в случае эскалации на Украине

"Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами", — сказал Сингх.

В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.