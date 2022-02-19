МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Расходы на лечение, в частности, от COVID-19, по закону можно частично возместить за счет оформления налогового вычета, рассказал в интервью радио Sputnik адвокат, старший юрист компании Taxadvisor Виктор Андреев. Минфин предложил давать налоговый вычет за инвестиции в профобразование

По его словам, под вычет подпадает оплата лабораторных исследований и диагностики, а в некоторых случаях даже покупка лекарств. Это же касается и медицинских процедур в период восстановления после этого COVID-19.

Юрист напомнил, что налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное – наличие у этой организации лицензии на осуществление медицинской деятельности. "Аптек это тоже касается, но тут все не так просто: на покупку обычного жаропонижающего вычет оформить не получится, это касается только рецептурных препаратов. Реабилитация после коронавирусной инфекции также может попасть под налоговый вычет, если процедуры относятся к медицинским услугам", – отметил Андреев.

Если нужно получить вычет за 2021 год, то в запасе есть три года, чтобы подать заявление, добавил адвокат. Для этого необходимо получить специальную справку в медицинской организации и документ об оплате медицинских услуг, а также заполнить налоговую декларацию. Это можно самостоятельно оформить через личный кабинет налогоплательщика в интернете, личное посещение необязательно. Предельная сумма, потраченная на медицинские услуги, для получения налогового вычета – 120 тысяч рублей, соответственно, можно вернуть до 15 600 рублей — это 13 процентов от потраченной суммы. "Но это не касается дорогостоящего лечения по отдельно утвержденному правительством списку, там предел вычета – до двух миллионов рублей", – добавил Андреев.