МЮНХЕН, 19 фев — ПРАЙМ. Разработанные Западом экономические санкции могут оказаться недостаточными для того, чтобы остановить "вторжение" России на Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Госдума не исключает жестких решений в связи с эскалацией в Донбассе

"Мы должны признать, что эти меры Великобритании и наших союзников, драконовские санкции, интенсификация обороны НАТО, усилие наших украинских друзей, может оказаться недостаточно, чтобы сдержать агрессию России, и поэтому крайне важно извлечь уроки 2014 года", — заявил он.

Британский премьер призвал не допустить "новую Ялту и разделение региона на сферы влияния". Кроме того, он считает, что Запад должен освободиться от "зависимости от газа и нефти Путина", найдя альтернативные пути поставок энергоносителей.

В четверг произошло обострение ситуации в Донбассе, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.

Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.