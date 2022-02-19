В Британии опасаются, что санкций недостаточно для "сдерживания агрессии" России
МЮНХЕН, 19 фев — ПРАЙМ. Разработанные Западом экономические санкции могут оказаться недостаточными для того, чтобы остановить "вторжение" России на Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы должны признать, что эти меры Великобритании и наших союзников, драконовские санкции, интенсификация обороны НАТО, усилие наших украинских друзей, может оказаться недостаточно, чтобы сдержать агрессию России, и поэтому крайне важно извлечь уроки 2014 года", — заявил он.
Британский премьер призвал не допустить "новую Ялту и разделение региона на сферы влияния". Кроме того, он считает, что Запад должен освободиться от "зависимости от газа и нефти Путина", найдя альтернативные пути поставок энергоносителей.
В четверг произошло обострение ситуации в Донбассе, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://1prime.ru/state_regulation/20220219/836105120.html