КИЕВ, 19 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на введении санкций против России уже сейчас, а не после "начала бомбардировки". В Британии опасаются, что санкций недостаточно для "сдерживания" России

"Как-то у нас были споры с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике, у нас разное видение относительно применения санкционной политики в случае агрессии со стороны России. Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, ок, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как начнется бомбардировка, как будут стрелять по нашей стране", — заявил Зеленский в ходе Мюнхенской конференции безопасности в субботу.

Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.